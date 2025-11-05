چرام گفت: نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزان دختر برای بازدید از مناطق عملیاتی شلمچه، دهلاویه، هویزه و اروندکنار به مدت سه روز از این مناطق بازدید کردند.

سرهنگ اقبالی افزود: در این کاروان ۴۲ دانش آموز دختر حضور داشتند.

رئیس بسیج حوزه دانش آموزی دخترانه بسیج گفت: همچنین ۲۸ آبان ماه نیز دختران چرامی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

خانم لهراسبی افزود: دانش آموزان اعزام شده با حضور در این مناطق برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، اجرا و از رشادت‌ها و واقعیت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس آشنا می‌شوند.

گفتنی است تا پایان امسال هزار دانش آموز دختر و پسر و فرهنگیان و اعضاء حلقه های صالحین در قالب اردوی راهیان نور از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید می‌کنند.

