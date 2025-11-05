به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از شرکت ملی صنایع مس ایران، سیدمحمد اتابک با همراهی محمدمسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو و جمعی از مدیران ارشد وزارت صمت، با بازدید از غرفه شرکت ملی صنایع مس ایران در نمایشگاه ایران کانمین ۲۰۲۵، در جریان آخرین وضعیت پروژه‌های توسعه‌ای این شرکت قرار گرفتند.

آقای فیض، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس گفت: بهره‌برداری از ۹ طرح توسعه‌ای با برآورد ارزش روز سرمایه‌گذاری حدود ۵۸۹ میلیون یورو در سال ۱۴۰۴ دنبال می‌شود.

وی افزود: این طرح‌ها طیف گسترده‌ای از حوزه‌های زنجیره تأمین اصلی، زیرساخت‌های انرژی و آب، محیط‌زیست، تأمین مواد اولیه و مسئولیت اجتماعی را پوشش می‌دهند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از جمله این طرحها به دو مگاطرح فاز سوم تغلیظ سونگون با ظرفیت ۴۵۰ هزار تن کنسانتره و طرح کاتدی سونگون با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن کاتد و مجموع سرمایه‌گذاری ۱.۱۳ میلیارد یورو اشاره کرد که پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی فاز سوم تغلیظ سونگون طی شش ماه اول ۱۴۰۴ نسبت به شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳، از ۷.۹ به ۹.۶۱ درصد و طرح کاتدی از ۷.۹ به ۸.۹۴ درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از بازگشایی قفل طرح فاز ۳ کارخانه تغلیظ میدوک خبر داد و افزود: طرح فاز ۳ میدوک با ظرفیت ۳۵۰ هزار تن کنسانتره مس پس از رفع موانع فنی و انتخاب تکنولوژیست خارجی، وارد فاز اجرایی فعال شده است.

وی ادامه داد: این طرح که از طرح‌های مهم توسعه‌ای شرکت به شمار می‌رود، تاکنون ۱۹ درصد پیشرفت کل داشته و مراحل مهندسی آن با سرعت در حال پیشرفت است.