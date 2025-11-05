پخش زنده
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، گفت: نگاه شرکت شهرکهای صنعتی به سرمایهگذاران واقعی همواره نگاه حمایتی بوده که در صورت حبس زمین، از طریق قانونی نسبت به آزادسازی این اراضی اقدام خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل اکبر کوهی در جلسه کارگروه ماده ۴۸ که با حضور معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل برگزار شد، از فسخ و خلع ید ۱.۵ هکتار قرارداد راکد و بلاتکلیف شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.
وی بیان کرد: کارگروه ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور جزو مصوبات هیئت وزیران بوده که از ابتدای سالجاری با هدف آزادسازی اراضی غیرفعال و راکد شهرکهای صنعتی اجرایی و آغاز شده است.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل از برگزاری پنج جلسه کارگروه ماده ۴۸ از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و افزود: این کارگروه متشکل از دادگستری، استانداری و شهرکهای صنعتی است که مصوبات آن بر اساس بند (خ) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و آییننامه هیئت وزیران قابلیت اجرایی دارد.
کوهی تصریح کرد: در این جلسه به تعداد ۲۵ قرارداد راکد رسیدگی شد که با استماع نظرات و مشکلات صاحبان قراردادها، ۱.۵ هکتار زمین صنعتی فسخ و زمینه واگذاری این اراضی به سرمایهگذاران جدید فراهم خواهد شد.
وی گفت: نگاه شرکت شهرکهای صنعتی به سرمایهگذاران واقعی همواره نگاه حمایتی بوده ولی در صورت حبس زمین و غیرفعال بودن عملیات اجرایی، با استفاده از ظرفیتهای قانونی نسبت به آزادسازی این اراضی اقدام خواهد کرد تا عرصه برای ورود سرمایهگذاران جدید فراهم شود.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل از صاحبان قراردادهای راکد دعوت کرد هر چه سریعتر نسبت به تکمیل و بهرهبرداری از طرح تولیدی خود اقدام کنند.