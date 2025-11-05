پخش زنده
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهاباد برای بهسازی و مقاومسازی مساکن روستایی تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی پرداخت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهاباد گفت: مبلغ این تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومان است که با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.
خانم محمدی افزود: متقاضیان دریافت تسهیلات بهسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی میتوانند با در دست داشتن مدارک هویتی و مالکیتی برای تشکیل پرونده به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه کنند.
هم اکنون میانگین مقاومسازی مسکن روستایی در کشور ۵۴ درصد است اما میانگین استانی آن ۳۶ درصد و در مهاباد ۴۸ درصد است.