به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در دیدار حجت الاسلام رضایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفان گفت: آنچه تاکنون باعث شده تا در برابر دشمنان پیروزی شویم رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب بوده است.

آیت الله عبادی با بیان اینکه دوام، قوام و بقای انقلاب اسلامی، تفکر بسیجی است و دشمن با آن مقابله می‌کند افزود: یکی از دلایل موفقیت در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه تفکر بسیج بود و اجازه ندادیم یک وجب از خاک کشور به دست دشمنان بیفتد.

حجت الاسلام رضایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفان نیز با تاکید بر نقش دانش آموزان در دوران دفاع مقدس گفت: دانش آموزان زمانی در سنگر جبهه با دشمن مقابله می‌کردند و امروز نیز در سنگر علم آموزی و میدان‌های علمی و پژوهشی جهاد می‌کنند.