پخش زنده
امروز: -
مرکز تحقیقات انرژی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد برای سومین سال متوالی در سطح یک کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس مرکز تحقیقات انرژی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از تداوم درخشش این مرکز در ارزیابیهای کشوری خبر داد و گفت: این مرکز برای سومین سال پیاپی موفق به کسب رتبه سطح یک در میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور شده است.
عباس جعفری گفت: مراکز تحقیقاتی دانشگاهها بر اساس عملکرد پژوهشی، فعالیتهای مشاورهای و میزان قراردادهای بروندانشگاهی رتبهبندی میشوند و مرکز ما امسال نیز همچون دو سال گذشته موفق شد در سطح یک کشور قرار گیرد.
وی افزود: امسال، حدود ۲۷ طرح بروندانشگاهی و بیش از ۳۵ مقاله علمی با نمایه بینالمللی توسط پژوهشگران مرکز به ثمر رسیده است که موجب کسب بالاترین سقف امتیاز در ارزیابیها شده است.
جعفری با اشاره به فعالیتهای گسترده این مرکز در حوزههای آب، محیط زیست، انرژی و پسماند گفت: مرکز تحقیقات انرژی و محیط زیست هماکنون مشاور طرح جامع پسماند پنج شهرستان استان شامل بن، کیار، اردل، رستمآباد و کوهرنگ است. این طرح با هدف حذف کامل زباله از محیط زیست و تبدیل آن به فرآوردههای باارزش نظیر نفت، گازوئیل، بنزین و کک صنعتی اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه طرحهای مرتبط با انرژیهای پاک و خورشیدی، افزایش گروههای پژوهشی در حوزه انرژی و محیط زیست، جذب اعضای جدید از میان متخصصان رشتههای مختلف و گسترش همکاری با دستگاههای اجرایی از جمله برنامههای ما برای حفظ و ارتقای جایگاه مرکز در سطح کشور است.
رئیس مرکز تحقیقات انرژی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد از همه دانشجویان و محققان دانشگاه دعوت کرد تا در طرحهای این مرکز مشارکت کنند.
وی گفت: این مرکز با برخورداری از آزمایشگاههای مجهز در زمینههای برق، انرژی، آب و پساب، محیطی پویا برای تبدیل ایدهها به طرحهای کاربردی فراهم کرده است.