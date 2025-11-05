مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام ثبت‌نام ۴۸۵ دانشجو در بخش لیگ‌های رقابتی دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران، برنامه اجرایی این رویداد ملی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مصطفی باقری خلیلی گفت: با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام در بخش لیگ‌های رقابتی، شاهد مشارکت قابل‌توجه دانشجویان گرانقدر در این دوره از رویداد المپیک هستیم و البته ثبت نام بخش طراحی بازی در چهار شاخه طراحی بازی‌های رومیزی، اتاق فرار، بازی اموزشی-شناختی و بازی‌های دیجیتال تا پایان اذرماه ادامه دارد.

باقری درباره ساختار رقابت‌ها توضیح داد: مرحله مقدماتی این دوره از بازی‌ها در دو بخش بُردگیم (بازی‌های رومیزی) و نقش‌آفرینی برگزار می‌شود. در بخش بردگیم، دانشجویان در قالب گروه‌های دو تا چهار نفره و در بخش نقش‌آفرینی، در گروه‌های ده تا دوازده نفره و براساس سناریوی طراحی‌شده به رقابت خواهند پرداخت. هر دو لیگ رقابتی دراین مرحله با هدف فراهم آوردن امکان حضور دانشجویان از سراسر کشور، بصورت انلاین برگزار می‌شود.

مدیرکل پشتیبانی فرهنگی وزارت علوم در ادامه با اشاره به زمان برگزاری مسابقات افزود: مرحله لیگ‌های رقابتی این رویداد از ۲۴ آبان تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و جزئیات فنی، نحوه حضور شرکت‌کنندگان و دستورالعمل اجرای بازی‌ها طی روز‌های آینده از سوی دبیرخانه دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران به دانشجویان متقاضی اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی ضمن تاکید بر اهمیت آمادگی شرکت‌کنندگان اظهار داشت: از تمامی دانشجویان دعوت می‌شود با آمادگی کامل و رعایت زمان‌بندی اعلام‌شده در رقابت‌ها حضور یابند تا ضمن حفظ نظم مسابقات، فضای شور، نشاط و هم‌افزایی فرهنگی در محیط دانشگاهی تقویت شود.

باقری در پایان گفت: رتبه‌های برتر هر دو لیگ رقابتی، به بوت‌کمپ نهایی دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران دعوت خواهند شد تا در کارگاه‌های تخصصی مهارت‌افزایی و تولید ایده‌های خلاقانه شرکت کرده و مرحله نهایی رقابت‌ها را برگزار کنند. هدف ما از این رویداد، پرورش نسلی از دانشجویان است که علاوه بر توان علمی، در عرصه نوآوری فرهنگی و کار تیمی نیز سرآمد باشند.

دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران با محوریت تفکر، خلاقیت و نوآوری در طراحی و رقابت در بازی‌های فکری، با هدف شناسایی استعداد‌های برتر، پرورش طراحان خلاق و تبادل ایده‌های نو میان دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توسط مرکز مبنا (مرکز بازی‌های نوآورانه ایران) مستقر در جهاد دانشگاهی هنر و به دبیری امین مختاری درحال برگزاری است.