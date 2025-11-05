پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی یزد: بیش از پنج هکتار از اراضی طرحهای راکد صنعتی استان یزد در چهارمین «کارگروه ماده ۴۸» آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسلم فلاح زاده با اشاره به تشدید رسیدگی به اراضی طرحهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی در قالب برگزاری کارگروه اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه افزود: در نشست کارگروه بررسی زمینهای راکد صنعتی استان یزد که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و کارشناسان امور حقوقی و قراردادهای این شرکت برگزار شد، وضعیت قرارداد ۱۰ طرح صنعتی متوقف شده مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات نهایی برای تعیین تکلیف آنها اتخاذ شد.
وی تصریح کرد: گاها افراد متقاضی با اهداف مختلف اقدام به دریافت زمین میکنند و علیرغم گذشت زمان انجام تعهدات قرارداد و دریافت چندین مرتبه اخطار اقدامی جهت ساخت و ساز این اراضی نکردهاند که بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، این اراضی باید با حضور نمایندگان استاندار و رییس دادگستری رسیدگی و تعیین تکلیف شوند.
فلاح زاده خاطرنشان کرد: در چهارمین نشست از این کارگروه، پس از ارائه توضیحات از سوی متقاضیان و بررسی گزارشهای کارشناسی، تصمیمات لازم در خصوص چگونگی ادامه فعالیت یا تعیین تکلیف نهایی این واحدها مطابق با ضوابط قانونی اتخاذ شد که برای ۹ قرارداد فسخ و برای یک قرارداد تجدید جلسه تعیین شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد عنوان کرد: با فسخ این قراردادها، بیش از ۵ هکتار از اراضی راکد آزادسازی شد که در مراحل بعدی برای واگذاری به سرمایه گذاران واقعی آماده خواهد شد.
تعداد ناحیه و شهرکهای صنعتی مصوب در استان یزد، ۳۵ مورد اعلام شد از این تعداد ۲۹ شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهرهبرداری هستند که ۲ مورد از آنها جزو مناطق ویژه اقتصادی میباشد.