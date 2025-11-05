بیانیه قدردانی مجلس از تلاشهای فراجا در مقابله با اوباش
عضو هیئت رئیسه مجلس شوای اسلامی بیانیه جمعی از نمایندگان را در قدردانی از تلاشهای هوشمندانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در مقابله با اراذل و اوباش را قرائت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، احمد نادری جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ آبانماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه جمعی از نمایندگان در تشکر از تلاشهای هوشمندانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در مقابله با اراذل و اوباش را قرائت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
در ماههای اخیر اقدامات هوشمندانه و قاطع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در صیانت از امنیت عمومی موجب ارتقاء محسوس احساس آرامش در جامعه شده است. بررسیهای انجام شده در کمیسیون اصل نود قانون اساسی نشان میدهد که عملکرد این مجموعه در برخورد هدفمند، مقتدرانه و قانونی با اراذل و اوباش با رویکرد زمینگیر کردن عناصر شرارتزا و ناامن کننده محلات با اجرای طرحهای مختلف در سراسر کشور دستاوردهای قابل قدردانی در برقراری نظم و امنیت عمومی به دنبال داشته است که مهمترین آنها عبارتند از: کاهش بیش از ۶۰ درصدی وقوع شرارتها در کشور طی نیمسال نخست ۱۴۰۴، عملکرد دستگیریها تا ۴۹۸ درصد و کنترلها را تا ۸۷۴ درصد افزایش داده است این در حالی است که گزارشهای میدانی نشان میدهد بسیاری از این عناصر پس از اقدامات قاطع پلیس، با واسطههای مختلف برای تسلیم و بررسی وضعیت خود به مقرهای انتظامی مراجعه کردند. همچنین تعداد قابل ملاحظهای از اراذل متواری و تحت تقیب شناسایی و بازداشت شدهاند به گونهای که بیش از ۸۵ درصد از اراذل نشان دار در سطح کشور اکنون در اختیار قانون قرار دارند. در این طرح رویکرد پلیس مقابله با خنثیسازی طراحی دشمن با توجه به طرحهای دشمن برای استفاده از اراذل و اوباش در عملیاتهای ناایمنسازی و جنگ شناختی توسط فراجا یکی دیگر از دستاوردها بوده است.
اقدامات مؤثر در صیانت از فضای روانی جامعه و پیشگیری از بازتولید ناامنی در فضای مجازی با شناسایی و رصد بیش از ۲۴ هزار نشانگاه در صفحه و حساب کاربری منطبق با اوباشگری که از این میان ۳ هزار و ۵۸۳ صفحه فعال در حوزه خشونت و تهدید شناسایی و دستیگر شدهاند. ایجاد زمینه پالایش و بازگشت اجتماعی افراد اصلاح شده در کنار برخوردهای قاطع با رویکرد انسانمحور و اصلاح گرایانه توسط فراجا، بسیاری از افراد پالایش و غیرفعال شدهاند و با وساطت چهرههای مذهبی و اجتماعی در مسیر اصلاح قرار گرفتهاند. در جمع بندی مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه پرتلاش آن، اعلام میدارد که اقتدار فراجا، اقتدار قانون و امنیت مردم است. مقابله هوشمندانه با ارذل و اوباش، دفاع از حقوق عمومی و آرامش اجتماعی است نه صرفا برخورد انتظامی.
نمایندگان ملت تأکید میکنند که هرگونه هجمه علیه نیروهای خدوم انتظامی در واقع هجمه به امنیت ملی و اعتماد عمومی است و مجلس از تمامی ظرفیتهای قانونی برای حمایت از ضابطان قانون و تقویت و جایگاه فراجا در نظام حکمرانی استفاده خواهد کرد.