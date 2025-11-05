به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده اداره ورزش و جوانان در بخش کدکن تربت حیدریه گفت: معین رضا ابراهیم‌نیا باستانی کار این شهرستان دو مدال طلا و یک مدال نقره مسابقات زورخانه‌ای خراسان رضوی را به دست آورد.

علی فضائلی فر افزود: این پهلوان جوان در مسابقات هنر‌های فردی و میانداری قهرمانی جوانان خراسان رضوی که به میزبانی کاشمر و با حضور ۳۵ ورزشکار برگزار شد در رشته‌های میانداری و چرخ تیز در رقابت با ۲۱ ورزشکار به مقام قهرمانی دست یافت و دو نشان طلا را از آن خود کرد و همچنین در رشته چرخ چمنی نیز با حضور در جمع ۸ ورزشکار، نشان نقره را کسب کرد.