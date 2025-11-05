



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،رابط موسسه «حضرت خدیجه (س)» قم در استان فارس از توزیع ۱۲۰۰ بسته گوشت قربانی با همکاری کانون‌های مساجد استان فارس خبر داد و گفت: این توزیع همزمان با ایام فاطمیه به همت خیران موسسه و عوامل برنامه تلویزیونی «سمت خدا» انجام می‌شود.

«محسن بیات» امروز ۱۴ آبان ماه در حاشیه توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان گفت: همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) گوشت‌های قربانی یک کیلو و ۵۰۰ گرمی به ارزش بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال بین خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

این گوشت‌های نذری قربانی با همکاری رابطین کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ها و همچنین گروه‌های جهادی کانون‌های مساجد در اقلید، آباده، ممسنی، سپیدان، فسا، رستم، ارسنجان، سعادت‌شهر، صفاشهر به دست خانواده‌های نیازمند می‌رسد.

تاکنون بیش از ۲۸ تن گوشت قربانی نذری از طریق هماهنگی موسسه خیریه «حضرت خدیجه (س)» و برنامه تلویزیونی «سمت خدا» و با همکاری ستاد هماهنگی و شبکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس بین خانواده‌های نیازمند استان توزیع شده است.