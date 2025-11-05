پخش زنده
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با اشاره به تبدیل فرسایش خاک به بحرانیی جهانی، بر ضرورت مدیریت علمی و فنی منابع خاک برای حفظ امنیت غذایی و پایداری اکوسیستمها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کهزاد حیدری اظهار کرد: فرسایش خاک، امروز دیگر یک مسئله صرفاً زیستمحیطی نیست، بلکه به بحرانی جهانی بدل شده که امنیت غذایی و پایداری اکوسیستمها را تهدید میکند.
حیدری با بیان اینکه بیش از یکسوم اراضی حاصلخیز جهان در دهههای اخیر کیفیت تولیدی خود را از دست دادهاند افزود: چرای بیرویه، جنگلزدایی و کشاورزی ناپایدار، چرخهای معیوب از تخریب منابع طبیعی ایجاد کرده که تنها با اتخاذ راهکارهای پایدار میتوان آن را متوقف کرد.
این پژوهشگر در ادامه به تبیین انواع فرسایش خاک پرداخت و تصریح کرد: اگرچه فرسایشهای آبی، بادی و یخچالی هر یک دارای ویژگیها و پیامدهای خاص خود هستند، اما در اراضی شیبدار، فرسایش آبی در شکلهای سطحی، شیاری و خندقی بهعنوان مخربترین نوع فرسایش شناخته میشود که بیشترین خسارات را به عرصههای کشاورزی و طبیعی وارد میکند
راهکارهای بیولوژیک و مهندسی برای حفاظت از خاک
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات خوزستان با تأکید بر نقش پوشش گیاهی بومی در تثبیت خاک و کاهش رواناب تصریح کرد: استفاده از گیاهان مقاوم به خشکی و کشت بینردیفی، علاوه بر افزایش تنوع زیستی میتواند بهطور چشمگیری شدت فرسایش را کاهش دهد.
وی همچنین به روشهای مهندسی حفاظت خاک اشاره کرد و افزود: بانکتبندی (ایجاد پلههای خاکی) و سکوبندی از مؤثرترین اقدامات در اراضی شیبدار هستند.
وی اضافه کرد: بانکتها با کاهش سرعت رواناب و افزایش نفوذ آب و سکوها با ایجاد سطوح قابل کشت در شیبهای تند، نقش کلیدی در مدیریت پایدار منابع خاک ایفا میکنند.
حیدری تاکید کرد: اجرای نادرست این طرحها بدون رعایت اصول فنی و محاسبات هیدرولوژیکی، نهتنها به کاهش فرسایش منجر نمیشود، بلکه میتواند خود عاملی برای تشدید تخریب باشد موفقیت این طرحها تنها در گرو تلفیق طراحی دقیق، اجرای مهندسی و نگهداری مستمر است.