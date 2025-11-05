پخش زنده
امروز: -
اردوی تیم ملی رولبال بانوان ایران، با هدف حضور در مسابقات قهرمانی جهان در قزوین برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آمادهسازی و انتخابی تیم ملی رولبال بانوان بزرگسال کشورمان از فردا پنج شنبه ۱۵ آبان ماه در شهر قزوین آغاز و به مدت ۲ روز ادامه خواهد داشت.
تیم رولبال بزرگسالان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی امارات آماده میکند که روزهای ۲۳ تا ۲۷ آذرماه برگزار خواهد شد.
مهدیه مومنی، پرند خرمی، یاس عسکری، طاهره بهمنی، زهرا بیات، مهلا مرادی، فاطمه سادات حاجتی، مارال برزگری، آنیتا گلنار، هستی دیزنگیان، شکیبا شعبانی، آوا عطاردی، مهسا بقایی، زهرا سلیمانی، شقایق رحمانی، زهرا پاریاد، ثمین ساداتفاطمی، فاطمه عادل مهربان، فاطمه ادیبیفر، پریما عمیدیان، ناهید زهدی، شیرین سلجوقی و بیتا قاضی نفراتی هستند که به این اردوی آمادهسازی و انتخابی دعوت شده و میبایست عصر امروز (چهارشنبه) خود را به کادر فنی معرفی کنند.
هدایت تیم ملی بانوان بر عهده نجمه عبدالهپور است.