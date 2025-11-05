پخش زنده
امروز: -
میز خدمت بررسی پرونده مشکلات بیش از ۵۰ واحد معدنی استان سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، وجیهالله جعفری، معاون معدنی وزیر صمت در این جلسه با اشاره به ظرفیتها و تنوع منابع معدنی در سمنان گفت: فعالسازی بیشتر ظرفیتهای معدنی میتواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
وی گفت: افزایش سرمایه گذاری، ارزش افزوده، تجهیزات و ماشین آلات و سوخت رسانی به معادن از موضوعاتی بود که در این میز خدمت مطرح و درباره آن تصمیم گیری شد.
استان سمنان ۷۲ نوع ماده معدنی شناخته شده دارد و ز نظر تعداد معادن فعال رتبه دوم کشور را از آن خود کرده است.
در معادن استان سمنان بیش از ۶ هزارو ۸۰۰ نفر مشغول بکارند.
استان سمنان با استخراج ۱۷ میلیون تن مواد معدنی سالانه تامین کننده ۵۰ درصد نمک و ۹۰ درصد سلستین کشور را از آن خود کرده است.