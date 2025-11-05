به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی کشور در بخش پسران با حضور سیزده تیم، برگزار می‌شود.

تیم‌های حاضر در این دوره از مسابقات در ۲ رده‌ی سنی بزرگسالان و جوانان به مصاف هم می‌روند و رقابت‌ها از فردا (۱۵ آبان) در سالن هایپر اسکیت برگزار خواهد شد.‌ ام دات آر تهران، سایمان تبریز، آکادمی قم، آرتمیس یزد، ایران زمین اصفهان و پوریای ولی تهران در رده سنی جوانان و آذرخش اصفهان،‌ ام دات آر تهران، آکادمی قم، سایمان تبریز، امید سایمان تبریز، فیشر تهران و پیشرو سایمان تبریز تیم‌های شرکت کننده رده سنی بزرگسالان را تشکیل می‌دهند.

در روز نخست مسابقات تیم‌های شرکت کننده در بخش جوانان رقابت خواهند کرد تا در پایان مراحل مقدماتی، نیمه‌نهایی و فینال ۳ تیم برتر این دوره معرفی شوند.