بدرقه رئیس مجلس به کشور پاکستان

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با حضور علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس و محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور برای سفر به پاکستان بدرقه شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ - ۱۳:۲۹
برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، پاکستان ، بدرقه
