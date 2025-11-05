پخش زنده
وزیر خارجه ارمنستان روابط دیپلماتیک بین این کشور و جمهوری اسلامی ایران را عالی توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «آرارات میرزویان» در مجمع اوربلی (Orbeli Forum ۲۰۲۵) که در پایتخت ارمنستان در حال برگزاری است، گفت روابط ایروان با تهران عالی است و روابط ما با ایران اهمیت راهبردی دارد.
وی با اشاره به اینکه ایروان به دنبال ارتقای روابط با اتحادیه اروپا، بریتانیا و روسیه است، اضافه کرد: روابط ارمنستان با ایران و گرجستان عالی است و ایروان روابط اقتصادی فعالی با جمهوری اسلامی دارد.
میرزویان تاکید کرد: ارمنستان به دنبال تنوع بخشی و متوازن سازی روابط خود با کشورهای مختلف است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت برگزاری مجمع اوربلی اشاره کرد و آن را گامی در راستای تحقق دیپلماسی عمومی دانست.
مجمع اوربلی با حضور بیش از ۳۵۰ اندیشمند از ۱۶ کشور با موضوع صلح و همکاری چندجانبه در منطقه قفقاز جنوبی دیروز (سه شنبه ۱۳ آبان) در پایتخت ارمنستان شروع به کار کرد و امروز به پایان میرسد.
اوربلی که اندیشکدهای وابسته به نخستوزیری ارمنستان است از سال ۱۳۹۷ در حوزه تحقیق و تحلیل مرتبط با شاخههای علمی مختلف فعالیت میکند.