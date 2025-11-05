پخش زنده
چهارمحالوبختیاری در اجرای طرح ملی شهاب با پوشش ۹۸/۶۷ درصدی دانشآموزان دوره دوم ابتدایی موفق به کسب رتبه چهارم کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاونت استعدادیابی و توانمندسازی فراگیر سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، نتایج ارزیابی عملکرد استانها در اجرای طرح ملی شهاب را منتشر کرد که بر اساس آن، استان چهارمحالوبختیاری در میان استانهای کشور جایگاه چهارم را با عملکرد «عالی» به خود اختصاص داد.
رئیس اداره استعدادهای درخشان اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: در این ارزیابی، هدفگذاری ملی دستیابی به حداقل ۹۵ درصد ثبت گویهها در سطح استانها بود؛ در حالی که ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحالوبختیاری با تحقق ۹۸/۶۷ درصدی ثبت گویهها و پوشش کامل دانشآموزان هدف، فراتر از سطح تعیینشده حرکت کرد.
احسان طاهری گفت:طرح ملی شهاب با هدف شناسایی استعدادهای گوناگون دانشآموزان و هدایت اصولی آنان در مسیر رشد متوازن علمی، فرهنگی و مهارتی اجرا میشود و استمرار چنین دستاوردهایی از شاخصهای مهم موفقیت نظام تعلیم و تربیت در استان بهشمار میرود.