دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به چالشهای متعدد در مدیریت حریم تهران از تشکیل «سازمان حریم» برای کنترل و صیانت از محدوده پایتخت خبر داد و گفت: شورایعالی آماده بررسی و تصویب طرح ساختاری حریم پایتخت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با بیان ضرورت بازنگری در محدوده حریم تهران، از تشکیل سازمانی مستقل برای مدیریت و صیانت از این محدوده خبر داد.
کاظمیان گفت: بر اساس قوانین موجود، هیچ شهری نمیتواند حریم خود را فراتر از محدوده شهرستانش تعیین کند و این موضوع درباره تهران نیز صدق میکند.
وی افزود: محدوده مناطق ۲۲گانه تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری واقع شده و حریم مصوب شهر تهران نیز مربوط به سال ۱۳۷۱ است که با تغییرات تقسیمات کشوری و تشکیل شهرستانها و استانهای جدید، عملاً کارایی خود را از دست داده است.
به گفته کاظمیان، همپوشانی مدیریتی میان شهرداری تهران و فرمانداریهای شهرستانهای جدید از چالشهای اصلی مدیریت حریم پایتخت به شمار میرود.
دبیر شورایعالی شهرسازی خاطرنشان کرد: در طرح جامع جدید تهران، مفهوم «حریم پایتخت» تعریف شد که بیش از ۲۰ شهر اطراف تهران را دربر میگرفت، اما به علت مغایرت قانونی، اجرای آن منوط به اصلاح قوانین از سوی وزارت کشور بود که تاکنون انجام نشده است.
کاظمیان گفت: این مغایرت موجب شد برخی طرحهای راهبردی و مصوبات شورایعالی در زمینه حریم پایتخت متوقف بماند.
وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت افزود: تعدد مدیریتها و نبود متولی مشخص در برخی محدودهها، باعث گسترش ساختوسازهای غیرمجاز در اطراف تهران شده و کنترل توسعه شهری را دشوار کرده است.
به گفته دبیر شورایعالی شهرسازی، در مصوبه اخیر شورا تأکید شده که تهران باید دارای حریمی مشخص و مستقل باشد تا شهرداری بتواند در چارچوب قانون در محدوده خود مدیریت مؤثر داشته باشد.
او تصریح کرد: برای ساماندهی این وضعیت، طرح ساختاری حریم تهران و شهرهای پیرامونی در دست تهیه است که حدود ۶ هزار کیلومتر مربع از محدوده پایتخت را شامل میشود.
این طرح پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران و شورایعالی شهرسازی، برای تمام شهرداریها و فرمانداریهای استان لازمالاجرا خواهد بود.
کاظمیان گفت: اداره حریم در استانداری تهران نیز موظف است بر اجرای دقیق این طرح نظارت داشته باشد.
وی با تأکید بر آمادگی شورایعالی برای بررسی و تصویب طرح ساختاری حریم پایتخت افزود: سیاستهای کلان کشور در زمینه کنترل ساختوساز و حفاظت از اراضی پیرامونی تهران در این طرح لحاظ خواهد شد.
او اضافه کرد: شورایعالی شهرسازی از تمامی ظرفیتهای قانونی برای ساماندهی و کنترل بهتر حریم پایتخت استفاده میکند.
کاظمیان در پایان اظهار داشت: هرچند برخی قوانین موجود نیاز به بازنگری دارند، اما با اصلاح آنها در مجلس، مصوبات جدید شورا نیز متناسب با قانون روز بهروزرسانی خواهد شد.
به گفته وی، هدف اصلی از تشکیل «سازمان حریم پایتخت» ایجاد ساختاری منسجم برای جلوگیری از ساختوسازهای بیرویه، حفظ اراضی ملی و ایجاد هماهنگی میان نهادهای متعدد در محدوده پیرامونی تهران است.