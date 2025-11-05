تشکیل کارگروه های مشترک جوانی جمعیت در رسانه ملی
مدیرکل صدا و سیمای استان البرز از تشکیل کارگروه های مشترک جوانی جمعیت در رسانه ملی خبر داد و گفت: متعهد به تولید محتوای اثرگذار در امر ترویج فرهنگ فرزندآوری هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مهدی کریمی زارچی در جمع اعضای شورای فرهنگی با تأکید بر مسئولیت رسانه اظهار داشت: ما متعهد به ترویج ارزشهای محوری جامعه هستیم و نقش ما در این برهه حساس، صرفاً انعکاس اخبار نیست.
وی افزود: ما باید از ظرفیتهای موجود برای تولید برنامههایی با ساختار جذاب و علمی استفاده کنیم تا تبیین اهمیت موضوعات جمعیتی و الگوی صحیح فرزندآوری به صورت گسترده انجام پذیرد.
مدیرکل صداوسیمای البرز گفت: کارگروههای مشترکی میان معاونتهای حوزه پیام زیر نظر معاونت نظارت و برنامه ریزی تشکیل شود تا طرحهای جامع اطلاعرسانی در خصوص سیاستهای جمعیتی، با بومیسازی برای مخاطبان البرز، به سرعت وارد فاز اجرایی شود.
نشست جمعیت و فرزندآوری با حضور مدیرکل صدا و سیمای استان البرز و اعضای شورای فرهنگی به منظور بررسی عملکرد معاونتهای حوزه پیام در شش ماهه ابتدای سال و طراحی و برنامه ریزی برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ برگزار شد و تقویت نقش صدا و سیمای استان البرز در تولید محتوای اثرگذار و برنامهریزی ویژه برای مقابله با چالشهای کاهش نرخ باروری در استان محور اصلی این نشست بود.