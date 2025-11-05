پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد در شورای آموزشوپرورش بروجرد که در فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: مدارس کانکسی ۲ روستای تنگلره و باده شهرستان بروجرد برچیده و مدارس نوساز آماده بهرهبرداری است.
رضا غلامپور افزود: پروژه هنرستان حاج مهدی ربیعی نیز به بهرهبرداری رسیده و به علت نبود اعتبارات کافی هنوز تجهیزات توسط نوسازی مدارس انجام نشده است.
معاون عمرانی افزود: تجهیزات مدارس با اداره کل نوسازی مدارس لرستان است، تجهیزات هنرستان حاج مهدی ربیعی باید توسط نوسازی مدارس لرستان انجام شود قرار بوده تا شهریور ماه تجهیز شود ولی متأسفانه تاکنون به دلیل منابع مالی انجام نشده است.
غلامپور افزود: هماکنون بهشدت نیازمند کمک خیرین برای تجهیز و ساخت مدارس و فضاهای آموزشی در شهرستان بروجرد هستیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه بروجرد گفت: هنرستان حاج مهدی ربیعی بروجرد به بهرهبرداری رسیده ولی متأسفانه تاکنون سیستم گرمایشی اجرا نشده و نیاز است تا نوسازی مدارس لرستان اقدامات لازم را انجام دهد.
مقداد صارمی افزود: برای رفع مشکلات مدارس نیاز به کمک خیرین است، در این راستا باید نیت خیرین حفظ شود.
وی اظهار کرد: در نامگذاری مدارس به نام خیرین کوتاهی نکنیم، برخی مدارس از نام خیرین تغییر کرده که این موضوع باعث ناراحتی خیرین شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه بروجرد گفت: با حمایتهای شهرداری و شورای شهر برخی مدارس کمبرخوردار در مقطع دبیرستان را برای ارتقا سطح معدل یاری کنیم.
صارمی افزود: اگر سازوکار قانونی توسط شهرداری و شورای شهر برای کمک به مدارس کمبرخوردار برای ارتقا معدل فراهم شود، بروجرد الگویی برای دیگر شهرستانها خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش بروجرد گفت: ۴۰۰ مدرسه بروجرد نیازمند مساعدت و یاری خیرین هستند، بیش از ۵۷ هزار دانشآموز در این مدارس نیاز به تجهیزات آموزشی دارند.
بهروز یاراحمدی افزود: مرکز جامع یادگیری بروجرد که کار سنجش کودکان ورود به مدرسه را دارد در محل سابق هنرستان فیض راهاندازی شده است.
وی اظهار کرد: همایش ۱۱۱ سالگی آموزش و پرورش بروجرد و افتتاحیه رسمی هنرستان دخترانه حاج مهدی ربیعی با حضور خیرین برگزار خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش بروجرد گفت: امسال در مقطع تحصیلی دوازدهم هزار و ۷۷۲ دانش آموز دختر و هزارو ۶۶۲ دانش آموز پسر تحصیل میکنند، بروجرد با میانگین معدل ۱۱ در امتحانات نهایی شاخه نظری رتبه سوم لرستان را دارد.
یاراحمدی افزود: یک خیرمدرسه در شهرک نیاوران بروجرد یک مدرسه ۱۲ کلاسه احداث خواهد کرد.
رئیس شورای شهر بروجرد نیز گفت: آمادگی داریم برای ارتقا معدل دانشآموزان با کار کارشناسی همکاری لازم را داشته باشیم.
محمد پاپی نژاد افزود: آموزش و پرورش مدارس مورد نظر خود را به شورای شهر اعلام کند تا برای ارتقا معدل کاری انجام دهیم.