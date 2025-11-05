به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، تاجیک افزود: این لوازم ۳۸ عدد یخچال فریزر، پنج دستگاه تلویزیون و هفت دستگاه ماشین لباسشویی است.

وی ارزش کالا‌های توزیع شده را ۷۸۰ میلیون تومان عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اهدای یخچال فریزر به مددجویان کمیته امداد قشم

رئیس کمیته امداد امام خمینی بخش رودخانه گفت: هزار و ۲۰۰ بسته تحصیلی نیز به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان بین دانش آموزان این بخش توزیع شد.