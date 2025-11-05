پخش زنده
رئیس کمیته امداد امام خمینی بخش رودخانه گفت: ۵۰ قلم لوازم منزل بین نیازمندان این بخش توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، تاجیک افزود: این لوازم ۳۸ عدد یخچال فریزر، پنج دستگاه تلویزیون و هفت دستگاه ماشین لباسشویی است.
وی ارزش کالاهای توزیع شده را ۷۸۰ میلیون تومان عنوان کرد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی بخش رودخانه گفت: هزار و ۲۰۰ بسته تحصیلی نیز به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان بین دانش آموزان این بخش توزیع شد.