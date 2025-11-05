ضرغامی در نشست نخبگان دانشگاه کردستان گفت: دانشگاه‌ها باید محور آزاداندیشی و گفت‌و‌گو‌های جدی کشور باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: رهبری تأکید دارند که محل طرح مباحث مهم، چالش‌ها و نقد‌های جدی کشور، دانشگاه است نه رسانه‌ها. دانشگاه باید زنده و محل تضارب آرا و آزاداندیشی باشد.

عزت‌الله ضرغامی در نشست نخبگان دانشگاه کردستان با اشاره به دغدغه‌های رهبر انقلاب درباره آزادی بیان و فضای نقد در کشور اظهار کرد: آزاداندیشی و گفت‌و‌گو درباره مسائل اساسی کشور باید در دانشگاه‌ها صورت بگیرد، زیرا در فضای عمومی ممکن است برداشت‌های نادرست و گزینشی شکل بگیرد و کشور آسیب ببیند.

ضرغامی با تأکید بر اینکه آزادی از مطالبات اصلی انقلاب اسلامی است افزود: شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در واقع بر محور آزادی است. استقلال بدون آزادی فکری ممکن نیست و آزادی فکری بدون آزادی بیان تحقق پیدا نمی‌کند.

وی با اشاره به ضرورت نقد رویه‌های ناکارآمد در کشور گفت: ما تورم قانون داریم، اما برای اجرای قوانین، رویه و روش درست نداریم. بسیاری از روش‌ها ناکارآمد و پوسیده‌اند، اما کسی جرئت نقد ندارد. این مارپیچ سکوت باید در دانشگاه‌ها شکسته شود.