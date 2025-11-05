به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین کیانی اظهار کرد: این طرح با مشارکت دهیاری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجرا است و برای اجرای آن حدود ۷۰ میلیارد ریال هزینه پیش‌بینی شده است.

وی افزود با اهتمام استاندار خوزستان و پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اعتبار این طرح‌ها تامین شده و فاز‌های بعدی نیز در حال برنامه‌ریزی و اجرا می‌باشند.

فرماندار اندیکا با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در روستای کوشک گفت آسفالت معابر این روستای گردشگری با توجه به همجواری با جزیره، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری در منطقه باشد.