پخش زنده
امروز: -
ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی اعلام کرد: از طرحهای پژوهشی حوزه علوم شناختی در شبکه آزمایشگاهی، با ارائه گرنت، حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با همکاری شبکه آزمایشگاهی کشور، در راستای مأموریت خود برای تقویت و توسعه پژوهشهای کاربردی در حوزه علوم شناختی، از طرحهای پژوهشی اعضای شبکه آزمایشگاهی کشور که نیازمند خدمات آزمایشگاهی هستند، در قالب گرنت ویژه حمایت میکند.
تسهیل و تسریع در اجرای پروژههای پژوهشی مرتبط با علوم شناختی، حمایت هدفمند از آزمایشگاههای عضو شبکه و تقویت زیرساختهای پژوهشی کشور و همراستاسازی پروژههای تحقیقاتی با اولویتهای کلان تعیینشده از سوی ستاد از اهداف این فراخوان است.
همچنین شیوعشناسی اختلالات شناختی، اعتباربخشی شناختی مطالعات بازار محصولات شناختی، پژوهشهای توسعه فناوریهای شناختی، پدافند شناختی، مبانی نظری و بنیادین علوم شناختی از اولویتها و محورهای این فراخوان عنوان شده است.
متقاضیان میتوانند فرم اولیه ثبتنام را از سایت https://cogc.isti.ir/ بهرهبرداری و تکمیل کرده به همراه پروپوزال مصوب دانشگاه و گواهی کد اخلاق، در یک فایل PDF با نام «درخواست گرنت ویژه» حداکثر تا تاریخ ۳۰ آبانماه به نشانی پست الکترونیکی promotion@cogc.ir ارسال کنند.