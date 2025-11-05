پخش زنده
احیای خانه تاریخی «رنده کش» در بافت قدیمی کرمانشاه، باعث بازگشت حیات، امنیت و سرمایه به این محلهها و رونق گردشگری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، کارشناس مرمت بناهای تاریخی و بهرهبردار خانه تاریخی رندهکش گفت : مرمت این خانه تاریخی از آبان ۱۴۰۰ آغاز و برای احیاء و تجهیز آن ، حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه شد و تلاش کردیم از نظر زیرساختهای اقامتی ، این بنا در بالاترین سطح تجهیز شود .
میثم منیعی افزود : خانه تاریخی «رندهکش» یا «خواجه باروخ» از یادگارهای دوره قاجار ، با بیش از ۱۲۰ سال قدمت در محله فیضآباد یکی از شاخصترین نمونههای معماری درونگرای کرمانشاه است.
وی گفت : این بنای تاریخی با رویکرد حفظ اصالت و اجرای زیرساختهای نوین اقامتی، مرمت شده است و بهدلیل شرایط خاص بافت تاریخی و مشکلات زیرساختی، روند مرمت آن حدود چهار سال طول کشید.
کارشناس مرمت بناهای تاریخی درباره ارزشهای معماری این بنا افزود : خانه رندهکش ، تنها بنای شناختهشده قاجاری در کرمانشاه است که دارای حمامِ درونخانهای بوده و این بخش بهصورت اصیل بازسازی شده است.
منیعی گفت : در جریان عملیات مرمت و احیای این بنای فاخر قاجاری، تزئینات آجرکاری، کاشیکاری و نقشه سنتی بنا کاملاً حفظ شده و امروز یکی از زیباترین حیاطهای اندرونی در خانههای تاریخی کرمانشاه، پیش روی گردشگران قرار گرفته است .
وی همچنین به نقش اجتماعی و اقتصادی طرح احیای این بنا اشاره کرد و گفت: در طول دوره مرمت، بیش از ۲۰ خانواده بهصورت مستقیم در این طرح مشغول به کار بودند و پس از افتتاح نیز، ۲۵ شغل مستقیم و بیش از ۵۰ شغل غیرمستقیم در حوزه گردشگری و خدمات اقامتی ایجاد میشود.
کارشناس مرمت بناهای تاریخی گفت : وقتی این بناها جان تازهای میگیرند، مردم دوباره به زندگی در قلب تاریخی شهر امیدوار شده و هویت فرهنگی شهرها نیز تقویت میشود.
بوتیکهتل تاریخی رندهکش در محله فیضآباد ، شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ بصورت رسمی افتتاح می شود .
خانه تاریخی «رنده کش» از آثار به جا مانده دوران قاجار است که در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۱۹۹۰ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.