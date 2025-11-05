مدیر دفتر سیستم‌های کنترل و انرژی آب شرکت آبفای استان یزد: واحد تله‌متری شرکت آبفا، با اجرای طرح‌های نوین ارتباطی و امنیتی، گام مؤثری در مسیر پایش هوشمند و کنترل یکپارچه تاسیسات آبرسانی استان یزد برداشت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محسن خوشبین، با اعلام این خبر گفت: از ابتدای امسال تاکنون، واحد تله‌متری شرکت آبفا اقدامات متعددی در راستای نوسازی، توسعه و ایمن‌سازی شبکه‌های کنترلی استان یزد انجام داده است که نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات انرژی و آب داشته است.

وی، افزود: بازسازی شبکه ارتباطی و نصب تجهیزات رادیویی در تمامی تأسیسات آبرسانی شهر ابرکوه، طراحی مجدد و اجرای نرم‌افزار تله‌متری این شهر در ستاد و تعمیر تابلو‌های مربوطه از جمله پروژه‌های شاخص این واحد بوده است.

خوشبین با اشاره به اقدامات امنیتی شبکه تله‌متری استان یزد گفت: در همین مدت، طرح امنیتی و تنظیمات مربوط به امن‌سازی سیستم تله‌متری استان با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال اجرا و پایش شد که نقش مهمی در حفاظت سایبری سامانه‌های حیاتی دارد.

وی، به تهیه برآورد و شرح خدمات اجرای سیستم تله‌متری مجتمع امام حسین (ع) اشاره کرد و ادامه داد: نظارت بر تهیه طرح تله‌متری تأسیسات آبرسانی شهر میبد و اجرای سامانه تله‌متری در مخازن و چاه‌های جدید این شهر، از دیگر پروژه‌های انجام‌شده در این مدت بوده است.

مدیر دفتر سیستم‌های کنترل و انرژی آب شرکت آبفا استان یزد در ادامه اظهار داشت: اتصال دو فشارسنج در بهاباد و هشت فشارسنج در اردکان به سامانه تله‌متری، اجرای سیستم‌های تله‌متری در سه ایستگاه پمپاژ مجتمع امام علی (ع) بهاباد، دو حلقه چاه مجتمع امام حسین (ع)، یک مخزن و دو ایستگاه پمپاژ روستای دهشیر، از دیگر اقدامات شاخص در این مدت بوده است.

خوشبین در پایان با اشاره به حجم بالای فعالیت‌های پشتیبانی گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۱۳۰ مورد تعمیرات و نگهداری در سامانه‌های تله‌متری تاسیسات استان انجام شده است که با این اقدامات، میزان تحت پوشش قرار گرفتن تاسیسات استان در سامانه اسکادا به ۳۱ درصد افزایش یافت.