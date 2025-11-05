به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ فتح الله نصیریان با اشاره به اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره تصادف منجر به جرح در بلوار امام علی (ع) رشت گفت : با حضور کارشناس پلیس راهور و بررسی صحنه حادثه و بازدید دوربین‌های مداربسته، مشخص شد راننده ۳۰ ساله به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی سرعت مطمئنه و سبقت از سمت راست در معبر درون شهری ، ناگهان از مسیر خود خارج و پس از تجاوز به پیاده راه با تیر چراغ برق حاشیه خیابان برخورد کرد و سطحی مجروح شد.