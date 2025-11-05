مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان گفت: شرکت نفت روزانه به‌طور متوسط ۱۵۰ هزار بشکه نفت از تالاب هورالعظیم برداشت می‌کند و باید برای جبران خسارت‌ها و اثرات زیست‌محیطی ناشی از این فعالیت، اقدامات مؤثر انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جواد اشرفی در نشست خبری اعضای کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان بیان کرد: طی چند سال اخیر مخالفت‌های زیادی برای انجام اقدامات مخرب در تالاب هورالعظیم انجام شد، اما به دلیل برخی سیاست‌هایی که وجود دارد بخشی از این اقدامات قابل پیگیری نیست.

وی گفت: خوزستان به شدت تحت تاثیر آلایندگی‌های مختلف قرار گرفته و هوای آن آلوده شده است.

اشرفی اظهار کرد: از اسفند ماه سال گذشته در کنار آلاینده‌های ناشی از صنایع و فعالیت‌های کشاورزی دود متصاعد از آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم هوای بخش غربی خوزستان را تحت تاثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: اقداماتی برای مهار این آتش‌سوزی انجام شده که از جمله این اقدامات می‌توان به اعزام هواپیمای آب پاش به بخش عراقی تالاب در ۲ مرحله اشاره کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان عنوان کرد: وسعت آتش‌سوزی در تالاب هورالعظیم بسیار زیاد است و حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی این تالاب در بخش عراقی تالاب سوخته است.

وی گفت: به دلیل گرمای بی سابقه در پنجاه سال اخیر اثر گذاری فعالیت هواپیمای آبپاش کم است.

مخالفت کشور‌های عراق و ترکیه برای آبگیری تالاب هورالعظیم

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان اظهار کرد: از مسیر دیپلماتیک با کشور عراقی برای حل این معضل رایزنی شد و آخرین جلسه با مقامات عراقی ۲ هفته گذشته بوده است.

وی ادامه داد: عراق معتقد است که کشور ایران باید رهاسازی آب در بخش عراقی تالاب انجام دهد.

اشرفی با بیان اینکه سدسازی کشور ترکیه بر خشک شدن بخش عراقی تالاب هورالعظیم اثر گذار بوده است بیان کرد: با کشور ترکیه در این خصوص رایزنی شد، متاسفانه این کشور نیز بر رهاسازی آب در تالاب موافقت نکرده است.

وی تنها راه مهار آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم را رهاسازی آب عنوان کرد و افزود: حوضه آبریز کرخه نیز دچار خشکسالی است و تنها یک میلیارد مترمکعب ذخیره آب در پشت سد کرخه وجود دارد بنابرای امکان رهاسازی آب از این حوضه وجود ندارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان از کل مساحت ۹۰ هزار هکتارتالاب هورالعظیم در کشور ایران ۲ هزار هکتار از زمان جنگ تا کنون به واسطه وجود تاسیست نفتی و جاده‌سازی خشک شده است که حدود ۲ درصد مساحت کل تالاب است.

وی با اشاره به اینکه حداکثر آب گرفتگی تالاب هورالعظیم ۴۰ درصد است اظ‌ها کرد: اگر ۲ میلیارد مترمکعب آب نیز وارد تالاب هورالعظیم شود تمام تالاب امکان آبگیری این حجم از آب را دارد.

لزوم افزایش تاب آوری در برابر آلودگی هوا

اشرفی با تاکید بر اینکه باید در راستای روبرویی با شرایط آلودگی هوا میزان تاب آوری را افزایش داد افزود: کمربند سبز یک راهکار اساسی در رفع آلودگی شهر است، اما اقدامات اساسی برای تکمیل کمربند سبز اهواز انجام نشده است.

وی گفت: تصمیم گرفته شده از محل عوارض آلایندگی اعتبار لازم برای شهر‌هایی که امکان ایجاد کمربند سبز دارند تامین شود.

اشرفی اظهار کرد: به دلیل تغییر لحظه‌ای میزان آلایندگی هوا اعلام تعطیلی ادارات و مدارس در لحظه تصمیم گیری می‌شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: در ۶ ماه گذشته ۶۷ روز هوای استان ناسالم بوده است و نهایت تلاش را داریم تا با پایش لحظه‌ای کیفیت هوا از تردد مردم در زمان آلودگی هوا کاسته شود.