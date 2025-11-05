معاون دادستان مرکز استان اردبیل در بازدید از پارک‌سوار منطقه وحدت، در مهلتی ۲۰ روزه به مراجع ذیربط، خواستار ساماندهی این منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در استمرار برنامه حضور نمایندگان دادستان در میان مردم به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و آسیب‌خیز، با حضور میدانی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان اردبیل و همراهی مسئولان مرتبط از فرماندهی انتظامی، پلیس راهور و تاکسیرانی وضعیت قسمت پارک‌سوار خودروهای مسافر بر شخصی به شمال استان در میدان وحدت اردبیل بررسی شد.

طاهری‌فرد، معاون دادستان مرکز استان اردبیل در این بازدید با اعطای مهلت ۲۰ روزه به مراجع ذی‌ربط برای ساماندهی پارک‌سوار منطقه، تأکید کرد.

مجوز رانندگان متخلفی که خودروها را خارج از محل تعیین شده یا در دور میدان متوقف کرده و یا اقدام به سوار کردن اجباری مسافرین بدون رعایت نوبت و بدون رعایت حقوق شهروندی و احترام مسافر کنند، ابطال و خودروها توقیف خواهد شد.

طاهری‌فرد با اظهار اینکه با هرگونه تمرد نسبت به مأمورین مجری این ساماندهی، به‌شدت برخورد خواهد شد، افزود: تشکیلات قضایی استان آرامش و آسایش شهروندان را خط‌قرمز خود می‌داند و با هنجار‌شکنی و بی‌نظمی و ناامنی قاطعانه برخورد می‌شود.