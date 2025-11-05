پخش زنده
مهلت ثبتنام در نخستین جشنواره سراسری قرآن و عترت «خانواده بهشتی» فردا ۱۵ آبان ماه به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، مهلت ثبتنام در نخستین جشنواره سراسری قرآن و عترت «خانواده بهشتی» ویژه همسران و فرزندان اعضای هیئت علمی و کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی، فردا ۱۵ آبان ماه به پایان میرسد.
این جشنواره که با هدف ترویج فرهنگ قرآن و عترت در میان خانوادههای جامعه سلامت کشور برگزار میشود و فرصتی است تا خانوادههای فعال در نظام سلامت با مفاهیم قرآنی بیشتر مأنوس شوند.
براساس اعلام دبیرخانه جشنواره، ثبتنام از ۱۵ مهرماه آغاز شده و شرکتکنندگان میتوانند تا پایان روز ۱۵ آبان با مراجعه به سامانه quran.behdasht.gov.ir، برای ثبت اطلاعات فردی و آثار خود اقدام کنند.
این جشنواره در دو بخش آوایی و معارفی برگزار میشود. در بخش آوایی، رشتههای قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، قرائت تقلیدی، دعاخوانی و مداحی پیشبینی شده و شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در این زمینهها بارگذاری کنند.
در بخش معارفی نیز، آزمون کتبی ترجمه سورههای یس، لقمان و فتح بهصورت مجازی و چهارگزینهای برگزار خواهد شد.
شرکت در جشنواره برای چهار گروه سنی شامل فرزندان ۱۳ تا ۱۵ سال، فرزندان ۱۶ تا ۱۸ سال، فرزندان بالای ۱۸ سال و همسران اعضای هیئت علمی و کارکنان بدون محدودیت سنی تعریف شده است.
دبیرخانه جشنواره تأکید کرده است که شرکتکنندگان در رشتههای آوایی باید فایل صوتی خود را حداکثر تا پایان روز پانزدهم آبان بارگذاری کنند و در بخش معارفی نیز آمادگی لازم برای شرکت در آزمون مجازی ترجمه سورهها را داشته باشند.
این جشنواره با محوریت خانواده بهشتی و با رویکرد تقویت بنیانهای معنوی و قرآنی خانوادههای جامعه پزشکی برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر، به پایگاه اینترنتی جشنواره مراجعه کنند.