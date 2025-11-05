رئیس اداره توسعه مراکز خدمات سازمان بهزیستی کشور گفت: ارائه خدمات یکپارچه، خانواده و محله محوری از رویکردهای ایجاد مراکز مثبت زندگی در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی آیدا عقیلی آشتیانی امروز در کارگروه مراکز مثبت زندگی در تبریز افزود: این مراکز به منظور بازمهندسی سازمان بهزیستی و رفع موازی کاری ایجاد شده است.

وی اظهار کرد: افزایش ضریب نفوذ، افزایش دسترس پذیری، مددکاری محوری، ظرفیت سازی و نگاشت نهادی، فرایندهای یکپارچه و پرونده واحد خانواده از دیگر رویکردهای ایجاد این مراکز در کشور است.

رئیس اداره راهبری و توسعه مراکز خدمات سازمان بهزیستی گفت: با ایجاد این مراکز، خانواده مددجویان نیز مشمول خدمات بهزیستی قرار می گیرند.

عقیلی ادامه داد: با ایجاد این مراکز خدمات مددکاری برای توانمندسازی و رفع نیازهای جامعه هدف مبتنی بر ظرفیت های محلی و مردمی به صورت هدفمند و هم افزا ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه بسترسازی در محلات انجام شده است، یادآور شد: با ایجاد این مراکز فعالیت های محله محور و اجتماع محور در محلات گسترش می یابد. در این مراکز برای هر مددکار ۲۰۰ پرونده و در مجموع برای هر مرکز ۶۰۰ پرونده واگذار می شود.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه اعلام کرد: هم اکنون ۱۶۶ مرکز مثبت زندگی در استان وجود دارد که از این تعداد ۶۶ مرکز در شهرستان ها فعالیت می کنند.

فرگل صخاف با اشاره به وجود ۶۹ هزار و ۴۵۴ پرونده برای این مراکز، اظهار کرد: به طور میانگین برای هر مرکز ۴۲۱ پرونده تعلق می گیرد و ۲ هزار و ۱۳۸ پرونده نیز در انتظار است.

مدیرکل بهزیستی استان مهمترین دغدغه بهزیستی را ارائه نشدن آموزش های مورد نیاز خدمات و فعالیت های این مراکز عنوان کرد و با بیان اینکه در زمان کنونی ۱۷۰ هزار پرونده مددجویی در استان وجود دارد گفت: از این تعداد ۱۰۵ هزار مددجو مستمری بگیر بهزیستی هستند.