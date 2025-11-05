معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی در راستای اجرای عدالت به‌عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی و تکیه‌گاه مردم عمل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بابک سلحشور در آئین تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان افزود: اگرچه پزشکی قانونی با مرگ، صدمات و آسیب‌ها در ارتباط است، اما در حقیقت با زندگی، وجدان و انصاف پیوند دارد و نقش حیاتی آن در تحقق عدالت غیرقابل انکار است.

وی بیان داشت: این سازمان کار علمی را با وجدان در آمیخته و در بزنگاه‌های سخت ملی و بین‌المللی به‌درستی از عهده مأموریت‌های خود برآمده است و در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، اگر اقدامات دقیق و علمی پزشکی قانونی نبود، کشور با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شد.





معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: شناسایی اجساد در آن حادثه به شکلی انجام شد که هیچ کشوری نتوانست در صحت عملکرد ایران ایرادی وارد کند؛ این یک افتخار ملی است.

وی با اشاره به خدمات سازمان در جنگ ۱۲ روزه گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بیش از ۸۰۰ قطعه از پیکر‌های شهدا به پزشکی قانونی ارجاع شد که همکاران ما با تلاش شبانه‌روزی و در کمترین زمان ممکن، عملیات شناسایی را انجام دادند.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در یکی از موارد، خانواده‌ای که همه اعضای آن شهید شده بودند، با تلاش کارشناسان ژنتیک پزشکی قانونی شناسایی شدند؛ این اقدام، کاری ارزشمند و ماندگار بود.

سلحشور با بیان اینکه این سازمان سالانه بیش از دو میلیون و پانصد هزار نظریه کارشناسی در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد، افزود: با وجود کمبود امکانات و دشواری‌های کاری، همکاران ما با دقت علمی و تعهد اخلاقی، بهترین نظریات کارشناسی را در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند معمولاً متألم‌اند، و همکاران ما با اخلاق، دقت و وجدان حرفه‌ای، همراه مردم هستند بیان کرد: پزشکی قانونی تنها بازوی عدالت نیست، بلکه تکیه‌گاه مردم و محل اعتماد جامعه است.

سلحشور گفت: با وجود محدودیت‌ها، استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر فنی و تخصصی در وضعیت خوبی قرار دارد و جز استان‌های خوب است.





وی اضافه کرد: در سال جاری شش نفر سهمیه استخدامی برای این استان در نظر گرفته شده و مراحل اولیه جذب در حال انجام است و سال آینده نیز جذب نیرو در دستور کار قرار دارد.

فاصله معنادار استان با شاخص‌های توسعه‌ای

مدیرکل دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد در آئین تودیع و معارفه پزشکی قانونی با اشاره به اهمیت جایگاه استان در عرصه‌های ملی گفت مردم استان سهم قابل‌توجهی در تمام عرصه‌های ملی همواره دارند، اما استان از نظر پارامتر‌ها و شاخص‌های توسعه‌ای سهم قابل قبولی ندارد و باید با شاخص‌های توسعه‌ای در شأن مردم استان همراه شد

افراسیابی افزود اگر شاخص‌های توسعه را در ترازوی قضاوت قرار دهیم، هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله معناداری داریم در سطح کلان مدیران باید نسخه‌ای دقیق برای جبران خلا‌ها و توسعه استان تدوین کنند.

وی با اشاره به جمعیت استان بیان داشت سهم استان باید حداقل یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور باشد، اما متأسفانه چنین نیست و هرچه تولید کمتر باشد نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و در پی آن، رشد جرائم نیز بالا می‌رود.

رئیس کل دادگستری استان گفت باید با واقع‌نگری حق مردم را ادا کنیم و واقعیت‌ها را صادقانه بیان نماییم.

افراسیابی با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی استان گفت: نرخ رشد کسب‌وکار‌ها کاهش یافته و بسیار نگران کننده است و همینطور گردش پول در استان کم و بخش عمده‌ای از منابع مالی نیز خارج از استان است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در استان اضافه کرد:



در کنار اجرای سند تحول قضایی، پایبندی مدیران به این سند نیز مهم است و سال گذشته استان با تلاش همکاران، حدود بیست پله در شاخص‌های عملکردی ارتقا یافت.

رئیس کل دادگستری استان از عملکرد پزشکی قانونی نیز قدردانی کرد و گفت: اداره‌کل دادگستری و پزشکی قانونی هم‌افزایی خوبی باهم داشتند و به عنوان بازوی عدالت در کنار دستگاه قضا بودند که به بهبود خدمات قضایی در استان منجر شود.