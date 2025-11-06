به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما برای بررسی و پیگیری مشکلات مردم به همراه مسولان به این روستا‌ها سری زده است.

اهالی ۳ روستای ناوه قزلقان و یکه شاخ در بخش حصار گرمخان شهرستان بجنورد مدت‌ها مجبورند برای تهیه آب شرب از تانکر استفاده کنندشرکت آب و فاضلاب استان با همکاری دیگر نهاد‌های اجرایی تلاش می‌کند تا هر چه سریعتر آب رسانی پایدار بدون نیاز به تانکر در همه روستا‌های دارای جمعیت ثابت محقق شود.

برای حل این مشکل فرمانداری بجنورد طرحی را مصوب کرده تا با ایجاد ۲۰ کیلومتر لوله گذاری آب شرب به این ۳ روستای نزدیک مرکز استان هم برسد.

موفق فرماندار بجنورد گفت: حجم آب مورد نیاز مردم این ۳ روستا بر اساس نظر شرکت آب و فاضلاب استان ۷ لیتر بر ثانیه است که با احداث ۵ مخزن ذخیره سازی تامین خواهد شد.