به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط وقت شنبه در مناطق جنوبی و جنوب غربی استان و جاده‌های مواصلاتی آبادان به شادگان، ماهشهر به آبادان و اهواز و هندیجان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: کاهش دید افقی، افزایش رطوبت، مه و اختلال در مسافرت‌های صبحگاهی و شامگاهی از مخاطرات این پدیده خواهد بود.

او از رانندگان خواست در تردد و رانندگی در هوای مه آلود احتیاط کنند.