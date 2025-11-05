پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی خوزستان درباره مه صبحگاهی و کاهش دید افقی در شهرهای آبادان و خرمشهر هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط وقت شنبه در مناطق جنوبی و جنوب غربی استان و جادههای مواصلاتی آبادان به شادگان، ماهشهر به آبادان و اهواز و هندیجان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: کاهش دید افقی، افزایش رطوبت، مه و اختلال در مسافرتهای صبحگاهی و شامگاهی از مخاطرات این پدیده خواهد بود.
او از رانندگان خواست در تردد و رانندگی در هوای مه آلود احتیاط کنند.