به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از توزیع حدود ۸۵۰ بذر گندم از آغاز سال زراعی جدید تاکنون برای کشت پاییزه خبر داد.

حسنی افزود: از زمان شروع کشت‌های پاییزه در مهرماه، تاکنون حدود ۸۵۰ تن انواع بذر گندم بوجاری شده و آماده کشت از رقم‌های آراز، تکتاز و احسان در بین گندمکاران آبی و دیم شهرستان بهشهر توزیع شده و این روند تا پایان آذرماه ادامه دارد.

وی در ادامه افزود: بهشهر از پیشتازان تولید گندم در استان است و پیش بینی میشود امسال قریب به ۲۳ هزار هکتار گندم در شهرستان کشت شود.

حسنی گفت: علاوه بر بذور گواهی شده، متقاضیان کشت بذور گندم در طبقات مادری و پرورشی نیز جهت دریافت بذر به استان معرفی شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر تصریح کرد: ۶ تن بذر جو گواهی شده رقم صحرا نیز در بین کشاورزان توزیع شد.