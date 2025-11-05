پخش زنده
رئیس کل دادگستری گیلان گفت: جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با قاطعیت بیشتر پای کار باشند تا در کوتاهترین زمان بدون حکم قضایی جلوی متجاوزان اراضی ملی گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ رئیس کل دادگستری گیلان در سومین نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان برای حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری، صبح امروز در سالن جلسات دادگستری برگزار شد گفت: سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری باید با قاطعیت بیشتری پای کار باشند تا در کوتاهترین زمان بدون حکم قضایی جلوی متجاوزان اراضی ملی گرفته شود.
مجید الهیان با تاکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی افزود: وظیفه تمامی مسئولان، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی است تا این میراث گرانبها بدون دستبرد و تصرف به آیندگان منتقل شود.
وی با اشاره به لزوم تامین امکانات لازم در حفاظت از جنگلها و اراضی ملی گفت: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت زمین تخلفات زیادی در حوزه سند سازی و تصرفهای غیرمجاز اراضی ملی صورت میگیرد که نیازمند توجه و نظارت بیشتری است.
رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه دستگاه قضا هم از هیچ حمایت و پشتیبانی برای حفاظت از منابع طبیعی دریغ نخواهد کرد گفت: همه دستگاهها باید امکانات خود را برای گشت زنی در اختیار منابع طبیعی و جهاد کشاورزی قرار دهند.
مجید الهیان با اشاره به اینکه همه مدیران مکلف هستند با تمام توان از این نعمتهای الهی و ذخایر خدادادی که متعلق به همه نسلها است، حفاظت و حراست کنند افزود: حراست از جنگلها و مراتع نیازمند برنامه ریزی ، تدبیر ، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاههای مرتبط است.
در این جلسه هر یک از دستگاهها هم نظرها وپیشنهادهای خود را ارائه دادند.