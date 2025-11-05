نخستین گردهمایی و هم افزایی شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستان‌های هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس شورای فرهنگ عمومی هرمزگان گفت: شورا‌های شهرستانی در سه کمیسیون تخصصی شرق، غرب و مرکز سازماندهی شدند تا متناسب با اولویت‌ها و نیاز‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه خود چالش‌ها را بررسی کنند.

آیت الله عبادی زاده افزود: نتایج کمیسیون‌ها در شورای فرهنگ عمومی استان ارائه می‌شود.

وی گفت: تدوین سند ۲۰ ساله فرهنگی و اجتماعی به عنوان نقشه راه شورای فرهنگ عمومی استان از مصوبات این گردهمایی بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی هرمزگان بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نظرات کارشناسی در شورای عمومی استان تاکید کرد.

آیت الله عبادی زاده افزود: نبود ضمانت اجرایی، موازی کاری، ناهماهنگی نهاد‌های مختلف و نبود انسجام در سیاست‌های فرهنگی از جمله چالش‌های این حوزه است.

وی گفت: در برنامه‌های تکلیفی به دنبال رفع چالش‌ها و افزایش هماهنگی‌ها برای اجرای هر چه بهتر مصوبات هستیم.

فرخنده جلالی دبیر شورای فرهنگ عمومی هرمزگان نیز گفت: در این گردهمایی از ۳ چهره تاثیر گذار استان در حوزه‌های هنر و پژوهش، تالیف و دانش و آگاه سازی قدردانی شد.

۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است.