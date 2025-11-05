به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، و مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار این استان، با صدور پیامی مشترک و مبسوط، حضور حماسی و کم‌نظیر اقشار مختلف جامعه در راهپیمایی پرشکوه سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را تحسین و تجلیل کردند.

در این پیام آمده است: حضور سترگ، آگاهانه و گسترده مردم مومن، انقلابی و همیشه در صحنه استان مرکزی، در کنار برادران و خواهران خود از سراسر میهن اسلامی، تابلوی زنده و گویایی از اتحاد، یکپارچگی و قدرت امت اسلامی بود که یک بار دیگر توانست عزت و سربلندی ملت ایران را در برابر چشم حیرت‌زده مستکبران جهان به نمایش بگذارد.

ملت بزرگ ایران، به ویژه مردم با بصیرت و زمان‌شناس استان مرکزی، با این حضور پرظرفیت و وحدت‌آفرین، نه تنها پشتیبانی خود را از آرمان‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی و رهبری معظم انقلاب اعلام کردند، بلکه با فریادی رسا، جنایت‌های بی‌امان و وحشیانه رژیم اشغالگر و کودک‌کش اسرائیل در حق مردم مظلوم و بی‌پناه غزه و سایر سرزمین‌های اشغالی را به گوش جهانیان رسانده و آن را به شدیدترین شکل ممکن محکوم نمودند.

ما به نمایندگی از جامعه بزرگ استان مرکزی، از این حرکت خودجوش و خداپسندانه کلیه آحاد شریف، ولایتمدار و غیور این دیار صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و عزت، عظمت و اقتدار روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همچنین، پیروزی و سربلندی مردم مقاوم و مظلوم فلسطین و کلیه جبهه‌های مقاومت را از پیشگاه ذات احدیت مسئلت می‌نماییم.