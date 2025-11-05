پخش زنده
مقامات ارشد استان مرکزی با صدور پیامی مشترک از حماسهسازی مردم در راهپیمایی عظیم ۱۳ آبان قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیتالله قربانعلی درینجفآبادی نماینده ولیفقیه در استان مرکزی، و مهدی زندیهوکیلی، استاندار این استان، با صدور پیامی مشترک و مبسوط، حضور حماسی و کمنظیر اقشار مختلف جامعه در راهپیمایی پرشکوه سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را تحسین و تجلیل کردند.
در این پیام آمده است: حضور سترگ، آگاهانه و گسترده مردم مومن، انقلابی و همیشه در صحنه استان مرکزی، در کنار برادران و خواهران خود از سراسر میهن اسلامی، تابلوی زنده و گویایی از اتحاد، یکپارچگی و قدرت امت اسلامی بود که یک بار دیگر توانست عزت و سربلندی ملت ایران را در برابر چشم حیرتزده مستکبران جهان به نمایش بگذارد.
ملت بزرگ ایران، به ویژه مردم با بصیرت و زمانشناس استان مرکزی، با این حضور پرظرفیت و وحدتآفرین، نه تنها پشتیبانی خود را از آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسلامی و رهبری معظم انقلاب اعلام کردند، بلکه با فریادی رسا، جنایتهای بیامان و وحشیانه رژیم اشغالگر و کودککش اسرائیل در حق مردم مظلوم و بیپناه غزه و سایر سرزمینهای اشغالی را به گوش جهانیان رسانده و آن را به شدیدترین شکل ممکن محکوم نمودند.
ما به نمایندگی از جامعه بزرگ استان مرکزی، از این حرکت خودجوش و خداپسندانه کلیه آحاد شریف، ولایتمدار و غیور این دیار صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و عزت، عظمت و اقتدار روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همچنین، پیروزی و سربلندی مردم مقاوم و مظلوم فلسطین و کلیه جبهههای مقاومت را از پیشگاه ذات احدیت مسئلت مینماییم.