نخستین کنگره ۲۷۰ شهید دبیرستان ماندگار امام صادق (ع) قم یادبود دانشمند شهید محسن فخری زاده در مرکز همایشهای بینالمللی غدیر قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نخستین کنگره ۲۷۰ شهید دبیرستان ماندگار امام صادق (ع)، یادبود دانشمند شهید محسن فخری زاده امروز با حضور خانوادههای معظم شهدا، فرهنگیان، دانشآموزان و جمعی از مسئولان در مرکز همایشهای بینالمللی غدیر برگزار شد.
مدیر دبیرستان ماندگار امام صادق (ع) در حاشیه این مراسم گفت: برگزاری این کنگره، ادای دینی است به شهدای دانشآموزی که از دل همین دبیرستان برخاستند و نام خود را در تاریخ علم و ایمان ماندگار کردند.
علیرضا سنگتراشان افزود: این مدرسه که پیشتر با عنوان دبیرستان حکیم نظامی شناخته میشد، تاکنون ۲۷۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و نخستین دوره کنگره، با محوریت گرامیداشت دانشمند شهید دکتر محسن فخریزاده از فارغالتحصیلان این دبیرستان برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: این آئین همزمان با ایام روز دانشآموز، فرصت مناسبی برای بازخوانی نقش مدارس در پرورش نسلهای مؤمن، انقلابی و دانشپژوه است.
اجرای گروه سرود، شعرخوانی، سخنرانی و تجلیل از خانواده شهید فخریزاده از بخشهای اصلی این کنگره بود.