پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: اوراق صکوک برای بنگاه های کوچک با عنوان صکوچک، با هدف تأمین مالی سریع و ساده بنگاههای کوچک و متوسط از طریق انتشار اوراق مرابحه کوتاهمدت در بازار سرمایه طراحی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، محمدحسین صدرایی در همایش عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت با اشاره به سابقه توسعه بازار بدهی افزود: از اوایل دهه ۹۰ انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه آغاز شد و طی این سالها فرهنگ استفاده از این ابزار در میان بنگاههای بزرگ شکل گرفت و بسیاری از آنها از این مسیر اقدام به تأمین مالی کردهاند.
صدرایی یکی از مهمترین مزیتهای بازار بدهی را تسویه اصل پول در سررسید دانست و گفت: برخلاف نظام بانکی که نرخ بازده تا زمان سررسید بر فرآیند تأمین مالی تأثیر میگذارد، در بازار سرمایه تسویه در پایان سررسید انجام میشود که این امر به تولیدکننده کمک میکند برنامهریزی مالی دقیقتری داشته باشد.
وی افزود: سررسید اوراق بدهی معمولاً بین ۲ تا ۵ سال است و اخیراً طرحهایی نیز با تنفس یکساله برای پرداخت کوپنها طراحی شده که متناسب با نیاز شرکتها توسعه مییابد.
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی ادامه داد: در اواخر سال ۱۴۰۲ به این جمعبندی رسیدیم که فرآیند تأمین مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط زمانبر است و این شرکتها معمولاً توان مالی کافی ندارند؛ ازاینرو تصمیم گرفتیم فضای تأمین مالی برای این بخش تسهیل و تسریع شود.
صدرایی افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اشتغال کشور بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط است و در شرایط تحریمی این بنگاهها آسیب دیدهاند، بنابراین حمایت از آنها از مسیر بازار سرمایه ضروری است.
او با اشاره به اصلاح دستورالعمل اوراق مرابحه گفت: در این دستورالعمل، امکان انتشار اوراق کوچک و کوتاهمدت با سقف ۲۰۰ میلیارد تومان و سررسید ۱۸ ماه فراهم شده است. شرکت بانی میتواند با مذاکره با سرمایهگذاران نهادی، در کوتاهترین زمان ممکن تأمین مالی انجام دهد.»
وی افزود: در برخی از این اوراق، نرخ اسمی ۳۶ درصد در نظر گرفته شده که مزیت جذابی برای سرمایهگذاران ایجاد میکند.
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه همچنین از راهاندازی بازارگاه تأمین مالی بخش خصوصی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تمامی این سازوکارها در سامانه «صکوک پلاس» قرار دارد و بنگاههای متقاضی میتوانند از این مسیر برای تأمین مالی استفاده کنند.
صدرایی در پایان تأکید کرد: بازار سرمایه یک پنجره واحد تأمین مالی دارد که کلید آن، صورتهای مالی حسابرسیشده و تأییدشده توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس است. بنابراین دودفتره بودن و فرار مالیاتی در این مسیر ممکن نیست. بنگاهها باید از هماکنون به سمت شفافیت و تکدفتره شدن حرکت کنند تا در دو تا سه سال آینده بتوانند از مزایای بازار سرمایه بهرهمند شوند.