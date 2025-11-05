معاون هماهنگ‌کننده هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: پالایشگاه مهر خلیج فارس نیز با هدف کمک به رفع ناترازی بنزین در حال احداث است و فاز نخست آن سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

شهاب فلاح معاون هماهنگ‌کننده هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، گفت: قرارگاه خاتم‌الانبیاء نقش مهم و مؤثری در توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا کرده است؛ و این قرارگاه تاکنون سه قطعه پارس جنوبی، شامل قطعه های ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ را به بهره‌برداری رسانده و در ادامه نیز طرح‌های مهم پالایشگاهی را پیش می‌برد.

فلاح با اشاره به بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌عنوان یکی از طرحهای مهم در حوزه تولید بنزین، افزود: با تکمیل این پروژه، ظرفیت تولید بنزین کشور حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت و با احتساب ۴۵ میلیون لیتر تولید پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مجموع تولید بنزین به حدود ۵۸ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیاء همچنین از اجرای طرح‌های توسعه میادین نفتی خبر داد و تصریح کرد: توسعه میدان شادگان در حال انجام است و توسعه میدان یادآوران نیز در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، دو هاب فشارافزایی در پارس جنوبی ـ که از بزرگ‌ترین طرح‌های حوزه انرژی کشور محسوب می‌شود ـ توسط قرارگاه در حال اجراست تا به رفع ناترازی انرژی کمک کند.

وی ارزش کل طرح‌های فشار افزایی در سطح کشور را ۱۸ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: از این میزان، ۵ میلیارد دلار سهم طرح‌های قرارگاه است.