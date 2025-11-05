پخش زنده
فرماندار شهرستان اسکو خبر داد: طح احداث شبکه برق برای تأمین پایدار آب آشامیدنی روستای صخرهای کندوان این شهرستان در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی آقایی در نشست کارگروه گردشگری اسکو گفت: این طرح مهم با همکاری اداره امور آب و فاضلاب اسکو و با هدف رفع مشکل برق تأسیسات آبرسانی کندوان آغاز شده است.
وی افزود:در قالب این طرح بیش از ۵۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی و زمینی کشیده و یک دستگاه پست هوایی نصب میشود تا برق پایدار در اختیار ایستگاه پمپاژ و تجهیزات تأمین آب شرب قرار گیرد.
آقایی افزود: این طرح در بهبود خدماترسانی به مردم و گردشگران این روستای تاریخی و جهانی نقش مهمی خواهد داشت.
فرماندار اسکو این همکاری را نمونه موفقی از تعامل سازنده بین دستگاههای اجرایی برای ارتقای رفاه عمومی در شهرستان عنوان کرد.