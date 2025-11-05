به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی آقایی در نشست کارگروه گردشگری اسکو گفت: این طرح مهم با همکاری اداره امور آب و فاضلاب اسکو و با هدف رفع مشکل برق تأسیسات آبرسانی کندوان آغاز شده است.

وی افزود:در قالب این طرح بیش از ۵۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی و زمینی کشیده و یک دستگاه پست هوایی نصب می‌شود تا برق پایدار در اختیار ایستگاه پمپاژ و تجهیزات تأمین آب شرب قرار گیرد.

آقایی افزود: این طرح در بهبود خدمات‌رسانی به مردم و گردشگران این روستای تاریخی و جهانی نقش مهمی خواهد داشت.

فرماندار اسکو این همکاری را نمونه‌ موفقی از تعامل سازنده بین دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای رفاه عمومی در شهرستان عنوان کرد.