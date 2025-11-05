به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی گفت: ۲۶۸ میلیارد تومان برای توسعه مشاغل خانگی استان اختصاص یافته است که ۱۶۷ میلیارد تومان آن از محل منابع استانی و ۱۰۱ میلیارد تومان آن هم از محل منابع ملی تأمین شده است.

علی دهقانی افزود: سقف فردی تسهیلات مشاغل خانگی ۲۰۰ میلیون تومان و برای پشتیبان‌ها نیز ۵ میلیارد تومان به ازای اشتغال ۲۵ نفر تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبار از طریق ۸ بانک عامل شامل توسعه تعاون، صادرات، تجارت، ملت، رفاه کارگران، بانک شهر، قرض‌الحسنه مهر ایران و قرض‌الحسنه رسالت قابل پرداخت است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه ۶۲۰ رشته مشاغل خانگی مصوب وجود دارد گفت: این رشته‌ها در حوزه‌های صنایع دستی، فرهنگی، هنری، تولیدی، دامی، شیلات، صنایع تبدیلی، تجارت الکترونیک و آموزش مجازی در سامانه مشاغل خانگی به آدرس https://smkh.mcls.gov.ir بارگذاری شده است

دهقانی اظهار داشت: متقاضیان با مراجعه به این سامانه، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام و دریافت مجوز اقدام کرده و سپس با مراجعه به دستگاه‌های اجرایی ذیربط، درخواست تسهیلات خود را پیگیری کنند.



