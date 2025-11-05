مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری گفت: به مناسبت دهه فاطمیه پویش اهدای خون با شعار «نذر فاطمی» در استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسین هاشمی گفت: پویش نذر خون «مهر فاطمی» مصادف با ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه (س) با محوریت مشارکت بانوان در همه پایگاه‌ها و مراکز اهدای خون استان اجرا می‌شود.

وی با دعوت از بانوان برای شرکت در این پویش گفت: بانوان نقش مؤثری در آموزش خانواده و ترویج فرهنگ اهدای خون دارند و می‌توانند با مشارکت در این اقدام خداپسندانه، سایر اعضا را برای حضور در این پویش ترغیب کنند.

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین عامل کاهش مشارکت بانوان در اهدای خون را ترس از کم‌خونی دانست و افزود: در حالی‌که آزمایش‌های هموگلوبین برای بررسی کم‌خونی و غلظت خون، پیش از اهدای خون انجام و مکمل‌های حاوی آهن نیز به‌صورت رایگان در اختیار اهداکنندگان قرار داده می‌شود.

هاشمی از همه بانوان استان دعوت کرد با پیوستن به پویش نذر خون «مهر فاطمی» برای نجات بیماران نیازمند پیش‌قدم شوند.