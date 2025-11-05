رییس کانون بازنشستگان استان یزد با اشاره به گلایه برخی بازنشستگان درباره تأخیر در پرداخت خسارت بیمه تکمیلی گفت: پرداخت‌ها تا پایان آذرماه به‌روز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع شاهی با بیان اینکه بیمه تکمیلی در قالب قرارداد کانون عالی بازنشستگان با شرکت بیمه طرف قرارداد انجام می‌شود و ارتباطی با صندوق بازنشستگی کشوری ندارد، افزود: «در جلسه اخیر با شرکت بیمه تأکید شد که تعهدات معوق تا پنجم ماه آینده تسویه شود.»

وی با اشاره به اینکه بخشی از تعهدات مربوط به ماه‌های پنجم و ششم سال نیز پرداخت شده و روند پرداخت‌ها در حال تکمیل است، گفت: بازنشستگان استان یزد می‌توانند با نصب نرم‌افزار «دانات» روی تلفن همراه، مدارک هزینه‌های درمانی را به‌صورت الکترونیکی بارگذاری کنند تا بدون مراجعه حضوری، فرآیند رسیدگی و پرداخت انجام شود.

رییس کانون بازنشستگان استان یزد درباره بیمه تکمیلی تحت پوشش شرکت بیمه ملت نیز اظهار کرد: «طبق اعلام مدیران بیمه، اسناد تاییدشده ماه نهم پرداخت شده و پرداخت اسناد مربوط به ماه‌های دهم و یازدهم نیز تا پایان همین ماه انجام خواهد شد.»