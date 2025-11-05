پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از پرداخت پاداش ۷۳۰ میلیون تومانی به ۹ نفر که گزارشهای ثبتشده آنها به کشف و مطالبه مالیات منجر شد، خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاهین مستوفی درباره اجرای آییننامه جدید ماده ۲۱۹ و پرداخت پاداش به گزارشدهندگان سوتزنی گفت: «پس از اصلاح آییننامه موضوع ماده ۲۱۹، نخستین جلسه بررسی گزارشهای فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ برگزار شد. هفته گذشته مجموعاً ۷۳۰ میلیون تومان به ۹ نفر که گزارشهای ثبتشده آنها به کشف و مطالبه مالیات منجر شد، واریز شد.»
به گفته مستوفی، این افراد همگی شهروندان عادی بودند که مستندات خود را در سامانه سوتزنی ثبت کرده بودند. بالاترین مبلغ پاداش حدود ۴۵۰ میلیون تومان بود. برآورد میشود این فرد با گزارش خود به شناسایی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی کمک کرده باشد.
وی در پایان تاکید کرد: برخورد با فرار مالیاتی ادامهدار خواهد بود و نتایج پروندههای در حال رسیدگی نیز اطلاعرسانی خواهد شد.