رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر اینکه رفتار انسان با ضعیفترین موجودات معیار سنجش تمدن و انسانیت است، گفت: علم زمانی به کمال معنوی میرسد که با اخلاق و شفقت همراه باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علی منتظری در آئین آغاز به کار پنجمین سمینار «فناوریهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی» که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، اظهار کرد: امروز گرد هم نیامدهایم تا صرفاً یک پروتکل یا دستورالعمل خشک را مرور کنیم، بلکه هدف ما گفتوگو درباره مسئولیتی بزرگ است؛ مسئولیتی که در تقاطع علم، اخلاق و انسانیت قرار دارد.
پیشرفتهای علمی و پرسشهای اخلاقی
وی با اشاره به پیشرفتهای شگرف علم پزشکی، زیستشناسی و داروسازی افزود: دستاوردهای بزرگ این حوزهها مرهون تلاش بیوقفه پژوهشگران است و در بسیاری از این مسیرها، حیوانات آزمایشگاهی شرکای ناخواسته اما اجتنابناپذیر ما بودهاند. از کشف واکسنها تا درک مکانیسمهای بیماریها، نقش آنها انکارناپذیر است.
منتظری ادامه داد: این پیشرفتها البته بهایی داشته است و در همین نقطه است که پرسشهای اخلاقی پدیدار میشوند؛ آیا هدف والای علم، هر وسیلهای را توجیه میکند؟ مرز میان استفاده ضروری و سوءاستفاده کجاست؟ چگونه میتوان میان نیاز به پیشرفت علمی برای نجات جان انسانها و احترام به حقوق و کاهش رنج موجوداتی که توان دفاع از خود را ندارند، توازن برقرار کرد؟
علم مسئولانه و همراه با وجدان
رئیس جهاددانشگاهی تأکید کرد: هدف از برگزاری این سمینار، نه محدود کردن علم یا پژوهش، بلکه ارتقای کیفیت علمی مسئولانه و همراه با وجدان است. باید به یاد داشته باشیم که پشت هر عدد و آمار، یک موجود زنده با توانایی احساس درد و رنج وجود دارد.
وی افزود: ضروری است استانداردهای اخلاقی را در پژوهش رعایت کنیم و بیاموزیم چگونه با بهکارگیری اصل 3R (کاهش، پالایش و جایگزینی) میتوان هم به اهداف علمی وفادار ماند و هم از آزار غیرضروری حیوانات کاست.
گفتوگو درباره چالشها و راهحلها
منتظری با بیان اینکه این گردهمایی فرصتی برای تبادل تجربهها و گفتوگو درباره چالشهای عملی در آزمایشگاهها و راهحلهای پیشروست، اظهار کرد: این رویداد میتواند نقطه آغازی برای تفکر عمیقتر و عملکرد مسئولانهتر پژوهشگران در حوزه علم باشد.
وی در پایان گفت: امیدوارم این سمینار نه فقط انباشتی از اطلاعات، بلکه انگیزهای برای رفتار اخلاقیتر و انسانیتر در فعالیتهای علمی باشد. از توجه همه شرکتکنندگان سپاسگزارم و برای همگان آرزوی موفقیت و بهرهمندی از این گردهمایی پربار دارم.