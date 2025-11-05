به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: در پی شکایت شاکی خصوصی و بازرسی کارشناسان اتاق اصناف استان، به پرونده تقلب در تشخیص رنگ خودرو که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود، در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: مسئول شعبه با توجه به مدارک موجود و دریافت نظریه کارشناس رسمی دادگستری، تخلف این فرد را اثبات و وی را به پرداخت ۱۸۲ میلیون تومان جزای تقدی محکوم کرد که ۶۰ میلیون تومان این مبلغ به شاکی خصوصی پرونده پرداخت و بقیه به صندوق دولت ریخته می‌شود.