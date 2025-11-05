به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک استان از برگزاری دوره توانمندسازی مربیان کودکستان‌ها با عنوان «نماز یاوران کودک» در شش شهرستان استان و با حضور بیش از هزار نفر از مدیران و مربیان کودکستان‌ها خبر داد.

حجت‌الله نادری گفت: بر اساس مصوبات شورای اقامه نماز استان و برای اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و ستاد اقامه نماز، دوره توانمندسازی «نماز یاوران کودک» به‌صورت قطبی در شهرستان‌های شهرکرد، بروجن، لردگان، کیار، اردل و فارسان برگزار شد.

وی افزود: این دوره با حضور مدرسان متخصص از مرکز تخصصی نماز قم برگزار و با استقبال چشمگیر بیش از هزار نفر از مدیران و مربیان کودکستان‌های سراسر استان مواجه شد. در این کارگاه‌ها، مربیان با روش‌های نوین کار دینی با کودک، آموزش عملی نماز و شیوه‌های تربیت دینی متناسب با ویژگی‌های روان‌شناختی کودکان و نوآموزان آشنا شدند.